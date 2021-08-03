'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
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'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Isparta Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 gündür devam eden yangına söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birçok mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Çandır tarafında kontrol altına alınan yangın Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahalleleri mevkiinde devam ediyor. Burada da ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangında evi yanan bir kadını ağlarken gören Vali Seymenoğlu, teselli etti. Evi yanan kadın, Evim gitti diye feryat ederken, Vali Seymenoğlu ise Merak etme daha güzelini daha iyisini yaparız karşılığını verdi.

'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ
'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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