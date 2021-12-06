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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.G. (78) idaresindeki 32 ABC 04 plakalı otomobil ile Ö.A.Ç. (74) idaresindeki 34 ABF 949 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar büyük hasar alırken, kazada ağır yaralanan E.G. (60) isimli kadın, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada sürücüler Z.G. (78), Ö.A.Ç. (74) ile G.Ç. (59) ağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Oğuzhan Uysal/ İHA)

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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