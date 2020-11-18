Gıda zehirlenmesi: 2 ölü
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Gıda zehirlenmesi: 2 ölü

18.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:43

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir çift, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir çift, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Orta Mahalle'sinde yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinden haber alamayan oğulları M.Ö, durumdan şüphelenerek eve geldi.

Pazarcılık işiyle uğraştığı öğrenilen M.Ö. anne ve babasının hareketsiz şekilde sofrada yattığını gördüğü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi: 2 ölü
Gıda zehirlenmesi: 2 ölü
Gıda zehirlenmesi: 2 ölü
Gıda zehirlenmesi: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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