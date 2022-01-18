Son dakika haber | İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu - Haberler
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Son dakika haber | İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - - İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun'da durdurulan A.K.A ve A.A.'nın araçlarında yapılan aramada; Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçildi.

A.K.A ve A.A.'nın hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika haber | İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

Son dakika haber | İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

Son dakika haber | İskenderun'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

İskenderun, Hatay, Roma, 3. Sayfa, Haber

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