Son dakika haber... İskelenin altında kalan işçi öldü
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Son dakika haber... İskelenin altında kalan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Tolgahan KAYLI - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İskelenin altında kalan işçi öldü

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kağıt fabrikasının depo alanı inşaatında çalışan Mustafa Şimşek (71), iskelenin çökmesi sonucu altında kaldı.

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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kağıt fabrikasının depo alanı inşaatında çalışan Mustafa Şimşek (71), iskelenin çökmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı bir kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın depo alanında bulunan inşaatta çalışan Mustafa Şimşek, çalıştığı iskelenin çökmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Şimşek'i Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan KAYLI

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