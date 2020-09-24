Son dakika haber! İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi
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Son dakika haber! İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi

24.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:29
Son dakika haber! İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümünde Tahran meydanında ağır silahlarla gövde gösterisi

Son dakika gelişmesine göre İran'da, Irak ile 8 yıl süren savaşın yıl dönümü nedeniyle Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkentin merkezindeki meydanda ağır silahlar sergilendi.

İran'da, Irak ile 8 yıl süren savaşın yıl dönümü nedeniyle Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkentin merkezindeki meydanda ağır silahlar sergilendi.

İran Meclisinin yanındaki Baharistan Meydanı'nda sergilenen füzeler, tanklar, füze bataryaları, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Her sene Kutsal Savunma Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkent Tahran ve diğer şehirlerin ana caddeleri, meydanları, durakları ve merkezi yerleri savaşa ait kareler ve mesajlarla donatılıyor.

İran yönetimi, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 yıl süren ve yaklaşık 1 milyon kişinin öldüğü savaşı zihinlerde diri tutmak ve "devrimin önemli bir kazanımı" olarak sunmak için çeşitli etkinlikler ve askeri gövde gösterileri düzenliyor.

Savaşta ölen ve cenazeleri sonradan muhtelif zamanlarda bulunan askerler için de genel olarak "Kutsal Savunma Haftası" öncesi toplu cenaze törenleri tertip ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene askeri geçit töreni düzenlenmedi ancak dün güneydeki Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'nda yapılan törenle 188 yerli insansız hava aracı ve helikopter Devrim Muhafızları Ordusu'na teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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