Son dakika haber: İran'daki Urumiye Gölü'nde su seviyesi düşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İran'daki Urumiye Gölü'nde su seviyesi düşüyor

Son dakika haber: İran'daki Urumiye Gölü'nde su seviyesi düşüyor
Anadolu Ajansı / Elaheh Salari - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urumiye Gölü'ndeki su miktarının son bir yılda kuraklık nedeniyle 1 milyar 900 milyon metreküp azaldığı belirtildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urumiye Gölü'ndeki su miktarının son bir yılda kuraklık nedeniyle 1 milyar 900 milyon metreküp azaldığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Su İşleri Genel Müdürü ve Urumiye Gölü Rehabilitasyon Merkezi Üyesi Yusuf Gaffarzade, "tuz gölü" olarak da bilinen Urumiye Gölü'nün durumuyla ilgili son verileri paylaştı.

Gaffarzade, "Urumiye Gölü'ndeki su miktarı şu an 4 milyar 380 milyon metreküp civarında. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 6 milyar 280 milyon metreküptü." dedi.

Gölün genişliğinin geçen yıl 3 bin 624 kilometrekare iken bu yıl 3 bin 450 kilometrekareye gerilediğini aktaran Gaffarzade, Urumiye Gölü'ndeki su miktarının azalma nedeninin kuraklık ve buharlaşma olduğunu kaydetti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ???????Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülke genelinde gölün kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlenirken İran hükümeti, Urumiye Gölü'nü ihya etmek için yaptığı çalışmalardan bir netice alamayınca Türkiye başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan destek istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elaheh Salari

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İran'daki Urumiye Gölü'nde su seviyesi düşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:21:15. #1.16#

title