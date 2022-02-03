Son dakika haber! Irak'ta bağımsız cumhurbaşkanı adayından "siyasi grupları uzlaştırma" vaadi

Irak'ta cumhurbaşkanı adayı Abdullatif Cemal Reşid, seçildiği takdirde tüm ülke bileşenlerine eşit mesafede yaklaşacağını ve siyasi grupları uzlaştıracağını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin müsteşarlığı görevinde de bulunan eski Bakan Reşid, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığına partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) değil, bağımsız olarak adaylığını koyduğunu ifade eden Reşid, "Cumhurbaşkanlığı makamı Irak'ta bilinenin aksine atıl ve işlevsiz bir yer değil. Göreve geldiğimizde burayı kötü yönetimden çıkarıp aktif hale getireceğiz. Seçildiğim takdirde tüm bileşenlere eşit mesafede yaklaşacağım ve herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Siyasi grupları uzlaştırma ve barıştırma programımı da hayata geçireceğim." dedi.

Basın toplantısı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan eski Su Kaynakları Bakanı Reşid, KYB'ye parti kuruluşundan beri olan üyeliğinin sürdüğünü hatırlattı.

Partisinin kendisini değil mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i yeniden aday göstermesine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Reşid, Salih ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığı karşısındaki şansını şöyle değerlendirdi:

"Meclis içerisindeki siyasi partiler ve bağımsız gruplarla görüşmelerim ve temaslarım oldu. Meclisteki cumhurbaşkanını seçme oturumunda her şey belli olacak."

Bağımsız aday Reşid, 2003-2010 yılları arasında Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin müsteşarlığı görevini üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı ve başbakanın seçim süreci nasıl olacak?

Irak Meclisinde 9 Şubat'ta yapılacak oylama sonucunda 25 adayın arasından ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçilecek cumhurbaşkanı da en geç 15 gün içinde Meclisin en büyük koalisyonunun başbakan adayına (Şii) hükümeti kurma görevini verecek.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürt, meclis başkanı Arap Sünni ve başbakan da Arap Şiiler arasından seçiliyor.

Seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, KDP ve Sünnilerin Meclisteki oyuyla başbakan adayını seçtirmeyi hedefliyor.

Şii liderin, başbakan adayları arasında kuzeni ve halihazırda Irak'ın Londra Büyükelçisi Muhammed Cafer es-Sadr ve mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin bulunduğu iddia ediliyor.