Son dakika haber! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Siirt'te inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
26.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:34
Siirt'te inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Kooperatif Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephe montajını yapan Salim Yılmaz (23) 6. kattan düştü.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
Kaynak: AA