Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi
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Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi

Antalya'da bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 5.kattan aşağı düştü. Göğsünün sol tarafına demir saplanan talihsiz işçi, hayatını kaybetti.

15.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Kenan Kaçmaz (45), göğsüne saplanan demir nedeniyle yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Manavgat'ta bir inşaatta çalışan işçilerden Kenan Kaçmaz, dün saat 16.00 sıralarında dengesini kaybedip, 5'inci kattan zemine düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçasının göğsünün sol tarafında saplandığı Kenan Kaçmaz, yerde hareketsiz kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kenan Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemeler sırasında sinir krizi geçiren Kenan Kaçmaz'ın bazı arkadaşları güçlükle sakinleştirildi.

Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
LOZAN: Bastan kendini sonra isini emniyete al. Bir kayis bir ip ve kaskete bakar güvenlik.
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