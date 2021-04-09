Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu
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Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu Kütahya'nın Simav ilçesinde, kar yağışı etkili oldu.

İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. 1 saat aralıksız yağan kar, çiçek açmış ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Simav ilçe merkezinde, vatandaşların fotoğrafladığı kar görüntüleri yüksek kesilmedeki dağlık alanları beyaza bürüdü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu
Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu
Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu
Son dakika haber... İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK

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