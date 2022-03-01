Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş" Operasyonu başlatıldı - Haberler

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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş" Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş" Operasyonu başlatıldı.

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 648 personelin ve 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/ İHA)

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Şırnak, Asker, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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