Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ. (28) 34 MIN 81 plakalı otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen U.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. U.B. olay yerinden bir araçla uzaklaşırken, kurşunlardan ikisinin bacağına denk gelmesi sonrası Ü.İ. hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan emniyet ekipleri, U.B.'nin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne getirilen U.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından silahla adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı