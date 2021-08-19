Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarına devam eden ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminde hizmet alan çocuklara yönelik dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarına devam eden ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminde hizmet alan çocuklara yönelik dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında Havza TOKİ Evleri Camisi ve Aslançayırı Mahallesi Camisi'nde Kur'an kursuna devam eden çocuklar ile Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminden hizmet alan çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışma sonunda Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından çocuklara ikramda bulunuldu, elleri boyanan çocuklar üzerine, "Bağımlı olma özgür ol" yazılı pankarta el baskısı yaptı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini dile getirerek, "Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yapılan etkinliklerla çocuklarımıza dijital bağımlılık hakkında bilgi vererek çeşitli faaliyetlerle fardındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Düm Tek Tek İrem Derici Haluk Levent
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:12:12. #1.14#

title