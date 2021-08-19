Son dakika haber: Havza'da çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Son dakika haber... Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarına devam eden ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminde hizmet alan çocuklara yönelik dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarına devam eden ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminde hizmet alan çocuklara yönelik dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında Havza TOKİ Evleri Camisi ve Aslançayırı Mahallesi Camisi'nde Kur'an kursuna devam eden çocuklar ile Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ekonomik Destek Biriminden hizmet alan çocuklara dijital bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışma sonunda Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından çocuklara ikramda bulunuldu, elleri boyanan çocuklar üzerine, "Bağımlı olma özgür ol" yazılı pankarta el baskısı yaptı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini dile getirerek, "Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yapılan etkinliklerla çocuklarımıza dijital bağımlılık hakkında bilgi vererek çeşitli faaliyetlerle fardındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu