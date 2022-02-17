Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi - Haberler
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Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi

AA, Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi

Son dakika kültür sanat haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hidroelektrik santrali kanalına giren su samurları güvenlik kamerasına yansıdı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hidroelektrik santrali kanalına giren su samurları güvenlik kamerasına yansıdı.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan tesisin su kanalına gece saatlerinde giren 2 su samuru, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, su samurlarının kanalda bir süre yüzdükten sonra merdivenlerden indiği görülüyor.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Dörtyol, Hatay, su, Kültür Sanat, Haberler

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