Son dakika haber! Hatay'da su samurları güvenlik kamerasıyla kaydedildi
AA, Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Son dakika kültür sanat haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hidroelektrik santrali kanalına giren su samurları güvenlik kamerasına yansıdı.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hidroelektrik santrali kanalına giren su samurları güvenlik kamerasına yansıdı.
Amanos Dağları eteklerinde yer alan tesisin su kanalına gece saatlerinde giren 2 su samuru, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, su samurlarının kanalda bir süre yüzdükten sonra merdivenlerden indiği görülüyor.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat