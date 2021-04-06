Son dakika haber | Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletini yol kenarına bırakıp kaçtı
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini yol kenarına bırakarak kaçtı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından motosikletini yol kenarına bırakarak kaçtı.
Kapısuyu Mahallesi'nde ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyip kaçan 31 SP 825 plakalı motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonrası sahil kenarına yakın motosikletini bırakıp uzaklaştı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli