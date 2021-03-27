Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi yürekleri ağza getiren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın merkez ilçesi yürekleri ağza getiren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstem Tüme Paşa Caddesi Kemal Çipe Camisi önünde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yoldaki yayaya çarpmaktan kurtuldu ancak karşıdan gelen kargo arabasından kaçamadı. Çarpma sonucu motordan düşen şahıs, kargo aracının altına girmekten de son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Hatay'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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