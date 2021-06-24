Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı

Son dakika haberlerine göre ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen Hassas Güdüm Kiti-82 ile MKEK tarafından üretilen 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı.