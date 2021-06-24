Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
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Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen Hassas Güdüm Kiti-82 ile MKEK tarafından üretilen 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı.

ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen Hassas Güdüm Kiti-82 ile MKEK tarafından üretilen 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı.

Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber | Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı - Haberler
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