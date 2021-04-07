Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
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Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı

Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı

Son dakika haberler... ARTVİN'de, 52 evin yandığı Dereiçi köyünde yaşayanlar, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 1 Nisan'da 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlığın yandığı Ortaköy'e gönderdi.

ARTVİN'de, 52 evin yandığı Dereiçi köyünde yaşayanlar, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 1 Nisan'da 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlığın yandığı Ortaköy'e gönderdi. Dereiçi köyünde yangın sonrası yapılan yardımlara ilişkin gelen çağrı, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Yangın sonrası yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının da hüznünü yaşayanlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istemişti.

Artvin, son aylarda çıkan büyük çaplı yangınlarla sarsıldı. Köylerdeki yangınlar nedeniyle çok sayıda ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde, 17 Mart'ta, 35 binadaki 52 ev yanarken, ahır ve samanlıklarla toplam 193 yapı hasar gördü, 30'a yakın büyükbaş da öldü. Merkeze bağlı Ortaköy köyünde ise 1 Nisan'da, 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlık yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Evsiz kalan köylüler, yakınlarının yanına yerleşti. Bakanlıkların destekleri ile yardım yapılan aileler için konut projeleri hazırlandı. 

KAMYON DOLUSU FAZLA YARDIMLARI GÖNDERDİLERDereiçi köyünde yangın sonrası yapılan yardımlara ilişkin gelen çağrı duygulandırmıştı. Yangın sonrası Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının da hüznünü yaşayanlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istemişti. Yangının ardından evlerini komşularına açanlar, bu kez de gelen fazla yardımları 1 Nisan'da çıkan yangında, 11 evin kullanılamaz hale geldiği Ortaköy köyüne ulaştırdı. Kamyona yüklenen gıda ve eşyalar, bölge halkına teslim edildi. 'BİR NEBZE NEFES OLUR, DİYE DÜŞÜNDÜK'

Dereiçi köyünün muhtarı Sabri Duman, büyük yangın felaketi yaşadıklarını ve yaraların sarılmaya başlandığını belirterek, "Türkiye genelinden bize yardım gönderen herkesten Allah razı olsun. 1 hafta önce de Ortaköy köyümüz de aynı kaderi yaşadı. Yanmanın ne olduğunu bildiğimiz için bize gelen fazla yardımlardan bir kamyon malzemeyi onlara gönderdik. Afetzede vatandaşlarımıza bir nebze nefes olur, diye düşündük" dedi.


Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı
Son dakika haber | 'Güzel insanlar'dan yangın yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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