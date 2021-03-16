Gümüşhane'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi'nden Karşıyaka köyüne giden Osman Ç. (72) yönetimindeki 69 AAC 296 plakalı hafif ticari araç, Kelkit-Köse karayolunda ilerlerken önünde seyreden Celal Kılıç yönetimindeki 29 DG 446 plakalı traktörü solladığı sırada karşı yönden gelen Onur Türk'ün (26) kullandığı 34 SG 2475 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazadan traktör sürücüsü Celal Kılıç yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan sürücü Osman Ç. ile yolcular Naci, Lütfü, Burhani ve Emrah Altınay ile otomobil sürücüsü Onur Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Kelkit-Köse karayolu bir süre ulaşıma kapandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN