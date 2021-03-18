Son dakika haber: Güder'den 18 Mart'ta anlamlı ziyaret

Son dakika haberi... Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Altay Kışlası içerisinde bulunan Malatya Şehit ve Gazilerimiz Müzesi'ni ziyaret etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Altay Kışlası içerisinde bulunan Malatya Şehit ve Gazilerimiz Müzesi'ni ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı personellerle birlikte, 2. Ordu İstihkam Alayı Komutanlığı Altay Kışlası içerisinde bulunan Malatya Şehit ve Gazilerimiz Müzesi'ni ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette aziz şehitlerimizden geriye kalan eşya ve hatıraları tek tek inceleyen Başkan Güder, Albay Erhan Altunok'un şehitlerimizi anmak için yaptığı duygusal konuşmanın da yer aldığı sine vizyon gösterisini izledi. Başkan Güder, Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit düşen Türkiye'nin ilk kadın ilçe Jandarma komutanı Malatyalı Yarbay Songül Yakut'a ait köşeyi ise yakından inceledi.

12 Aralık 1993 tarihinde Hakkari Dağ ve Komando Tugayına bağlı Çukurca İlçesi Üzümlü Jandarma Sınır Karakolunda vatani görevini yaparken bölücü PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Zekeriya Gözyuman'ın "Vasiyet" adlı komando şiirini de seslendiren Başkan Güder, gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret sonunda Malatya Şehit ve Gazilerimiz Müzesi'nin anı defterini doldurdu. Güder, anı defterinde şu satırlara yer verdi: "Bugün Çanakkale zaferimizin 106.yıldönümü. Ecdadı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emanetinizi canımız pahasına dahi olsa korumaya söz veriyoruz. Rabbim mekanınızı cennet, bizleri de sizlere layık evlat eylesin. Amin."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaret sonrasında Battalgazi Belediyesi personelleriyle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı