"Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı" bakanların katılımı ile başladı

"Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı" bakanların katılımı ile başladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Görevlendirme...

"Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı" bakanların katılımı ile başladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İlki 13 Aralık 2019 tarihinde Gölbaşı Vilayetler Evinde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilleri toplantısının ikincisi bugün Gölbaşı Vilayetler Evinde başladı. Toplantının kısa bir bölümü basına açık gerçekleşirken "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Taruım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile 48 belediye başkan vekilinin katılımı ile devam ediyor.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda bakanların, belediye başkan vekillerine yönelik beklenti ve talimatlarının iletileceği ilk bölümünde belediye başkan vekili görevlendirilen belediyelerin genel durumuna ilişkin bir değerlendirme sunumu da gerçekleşmesi bekleniyor.

Gün içinde devam edecek toplantını son bölümünde ise belediye başkan vekillerinin taleplerinin dile getirileceği bir formata sahip olacak toplantıda belediyelerin idari, mali, hukuki durum ve ihtiyaçları değerlendirilecek, bakanlıklarımızın yatırım ve projelerinin işleyişi ile ilgili belediye başkan vekillerimizin genel talep ve beklentileri konusunda istişarede bulunulacak.

2014-2019 döneminde 102 (94'ü PKK/KCK kapsamında), 1 Nisan 2019 sonrasında ise 49 (48'i PKK/KCK kapsamında) belediye başkanı terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık etme suçları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine İçişleri Bakanlığı ve Valilere belediye başkan vekili görevlendirilmişti. Gerek belediye kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmasının önlenmesi gerekse devlet ve bölge halkı arasındaki muhabbetin artarak huzur ve güven ortamının sağlanması ve terör örgütü ve yandaşlarının baskısının kırılmasını amaçlayan belediye başkan vekili görevlendirilmesi uygulamasına bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği destek ve bu konuda sağlanacak koordinasyon hayati önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL