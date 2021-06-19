Son dakika haber... Gölpazarı'nda ev yangını

Son dakika habere göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı betonarme bina kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı betonarme bina kullanılamaz hale geldi.

Alının bilgiye göre, Söğütcük Köyünde Bülent Canbaz'a ait iki katlı bina henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler jandarma ve itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Gölpazarı ve Osmaneli itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Bülent Canbaz'ın yaşlı kayınvalidesi Fatma Çakıcı'nın evde olduğunu gören köylüler, yangında iki kişiyi dışarı çıkararak yara almadan kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur