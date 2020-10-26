Son dakika haber... GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

26.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:49
Son dakika haber... GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de yüksek ateş ve tansiyon şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu söyledi.

Yapılan tahlillerde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Yeşil, "Genel durumum iyi ve evde izolasyondayım. 14 günlük izolasyon süresini kurallara uyarak bitmesini bekleyeceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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