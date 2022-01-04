Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü - Haberler
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Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Giresun'un Keşap ilçesinde, otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde, otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda, İsa Bektaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bektaş ile araçta bulunan Sedat Tuzcu ağır yaralandı.

Giresun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Son Dakika | Park halindeki minibüse arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

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AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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