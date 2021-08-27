Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü
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Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü Giresun'da akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç dereye uçtu.

Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü

GİRESUN - Giresun'da akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ülper köyü Çavuşoğlu köprüsü yakınlarında meydana geldi. Dereli istikametinden merkez ilçe istikametine giden arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Aksu deresine uçtu. Kazada aracın sürücüsü Halil Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü
Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü
Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü
Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk

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