Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da iş çıkışı yaya olarak evine giden M.Ş.G. (19) adlı kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D. (26) gözaltına alındı.

BURSA'da iş çıkışı yaya olarak evine giden M.Ş.G. (19) adlı kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.G., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelinin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı. Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı. Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, M.D.'nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada

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 Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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