Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Gaziantep'te, çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen genç avukat, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen genç avukat, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep Çevre Yolu Dülük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolu kenarında aracını durduran genç avukat İbrahim Ekici (24) ile yanında bulunan kadın arkadaşı, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Genç avukat olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı

Kazanın meydana geldiği bölgeye intikal sağlık ekipleri feci kaza sonucu ağır yaralanan İbrahim Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekici'nin yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın arkadaşı ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve durumu kritik olan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Cenaze aileye teslim edildi

Olay yerinde hayatını kaybeden genç avukat İbrahim Ekici'nin cansız bedeni ise işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, öğle saatlerinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber | Genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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