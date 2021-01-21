Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı
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Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı

21.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:13
Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANAMADI

Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler ise yapılan operasyonlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı
Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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