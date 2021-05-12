Son dakika haber! Gaziantep'te, şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKAN GÜL GAZİANTEP'TE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için Gaziantep'e geldi.

BAKAN GÜL GAZİANTEP'TE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için Gaziantep'e geldi. Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te şehitliği ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya gelen Gül Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Gül, yakın zamanda kaybettiği annesi Saliha Gül'ün kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA