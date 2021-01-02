Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
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Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası

02.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:20
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası

Son dakika haber... GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük kısıtlamanın 2'nci gününde kentin en kalabalık sokakları boş kaldı.

GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük kısıtlamanın 2'nci gününde kentin en kalabalık sokakları boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, kısıtlamayı ihlal eden 414 kişiye 372 bin 600 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal eden ve izinleri olmayanlara ise ceza kesti.Ekipler, dün gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 79 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye 900'er liradan 372 bin 600 lira ceza kesti.


Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Son dakika haber... Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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