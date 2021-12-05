Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi - Haberler
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Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour, protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour, protesto edildi.

Fransa'da 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Eric Zemmour, başkent Paris'te miting yaptığı uluslararası fuar alanı Parc d'expositions Villepinte başta olmak üzere birçok bölgede protesto edildi. Göstericiler, Zemmour'un mitingine katılımı engellemek amacıyla banliyö trenlerinin seferlerini aksatmaya çalıştı. Birçok ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösterilerde protestocular, sık sık "Irkçı Zemmour defol" sloganı atarken, ellerinde "Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hep birlikte Eric Zemmour'a karşıyız" yazılı pankart taşıdı.

Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Zemmour'un, miting için ilk olarak Zenith gösteri salonunu kiraladığı fakat belediye tarafından burada miting yapmasına izin verilmediği aktarıldı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Paris'te protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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