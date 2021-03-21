Son dakika haber: Filipinler'de polise pusu: 5 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Filipinler'de polise pusu: 5 ölü, 2 yaralı

21.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:03
Son dakika haber: Filipinler'de polise pusu: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem haberi: Filipinler'de isyancıların kurduğu pusuda, 5 polis memuru yaşamını yitirirken, 2'si de yaralandı.

Filipinler'de isyancıların kurduğu pusuda, 5 polis memuru yaşamını yitirirken, 2'si de yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Emniyet Birimi Başkan Yardımcısı Guillermo Eleazar, Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi isyancıların, başkent Manila'nın güneyinde devriye gezen polise pusu kurduğunu bildirdi.

Camarines Norte bölgesindeki Labo kentinde polisle isyancılar arasında çatışma çıktığını belirten Eleazar, 3 saat süren çatışmada 5 polis memurunun hayatını kaybettiğini ve 2'sinin de yaralandığını kaydetti.

Eleazar, isyancıların yakalanması için bölgeye polis ve askerlerin gönderildiği bilgisini paylaştı.

NPA üyesi isyancılar, hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor

CCP'nin silahlı kanadı NPA üyesi komünist isyancılar, 1969'dan bu yana hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede, Rodrigo Duterte'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu. Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 17 Şubat'ta, silah bırakmayı kabul eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyeleri ile Yeni Halk Ordusuna (NPA) mensup komünist isyancıları kapsaması beklenen af yasasını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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