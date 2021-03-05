Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: "Tekrar fazla yolcu alacağım"
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Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: "Tekrar fazla yolcu alacağım"

05.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:10

Edinilen son dakika haberine göre Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: "Tekrar fazla yolcu alacağım" Sultangazi'de jandarmadan toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi Sultangazi'de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı.

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: "Tekrar fazla yolcu alacağım"

Sultangazi'de jandarmadan toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

İSTANBUL - Sultangazi'de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, "Tekrar fazla yolcu alacağım" dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara 'HES' kodu sorgulaması yapıldı. Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını da kontrol etti. Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Denetimler sırasında fazladan 7 yolcu taşıyan minibüs şoförünün tepkisi ise pes dedirtti. Minibüs şoförü Tarık Uslu, "Tekrar fazla yolcu alırım niye almayayım. Buna bir çare bulsunlar 100 bin lira borcumuz var nasıl ödenecek bu" dedi.

Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: 'Tekrar fazla yolcu alacağım'
Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: 'Tekrar fazla yolcu alacağım'
Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: 'Tekrar fazla yolcu alacağım'
Son dakika haber: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: 'Tekrar fazla yolcu alacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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