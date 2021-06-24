Son dakika haber | Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon
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Son dakika haber | Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon

Son dakika haber | Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon düzenlendi.

Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Teyyareci Rıdvan Sokak üzerinde bulunan bir bakkalın üst katında bulunan bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalarından neticesinde A A, T T, S A isimli şüpheli gözaltına alındı. Toplam 12.8 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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