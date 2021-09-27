ANTALYA'da falezlerden bir kişinin denize düştüğü ihbarı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Suyun içinde ve karada bir süre arama yapan ekipler, düşen kimseye rastlamadı. Görgü tanığından aldığı bilgiler doğrultusunda tutanak tutan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Polisi harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan bir çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, falezlerden suyun içine bir kişinin düştüğü bilgisini verdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun içinde ve falezlerde bir süre arama yaptı. Aramalarda düşen kimseye rastlanılamazken, tutanak tutan ekipler, olay yerinden ayrıldı