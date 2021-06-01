Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Çırçır Mahallesi, Saya Yolu Caddesi'nde bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu, kafede bulunan Talat Kaya, Ahmet Adanmış ve Ahmet Taha Aksakal yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılardan Talat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemede bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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