Son dakika haber: Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı

Son dakika gündem haberi... Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde lastik deposu olarak kullanılan üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iki binaya sirayet etmemesi için çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu