Son dakika haber: Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı
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Son dakika haber: Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı

Son dakika haber: Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde lastik deposu olarak kullanılan üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iki binaya sirayet etmemesi için çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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