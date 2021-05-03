Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | 3. Sayfa

Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Bursa'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Bursaspor tribünlerinin tanınan ismi Adem Tunçbilek sevenlerini yasa boğdu.

Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Bursaspor tribünlerinin tanınan ismi Adem Tunçbilek sevenlerini yasa boğdu.

Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Tuna Mahallesi Yalova sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre iftar saatinde komşuları ile sohbet ettikten sonra oturduğu eve giren Adem Tunçbilek dinlenmek için uzandığı kanepede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

50 yaşında yaşama veda eden Tunçbilek'in beklenmedik ölüm haberi ailesi, mahalle sakinleri ve Bursasporlu taraftarları derinden üzdü.

Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Bursaspor tribünlerinin tanınan taraftarı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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