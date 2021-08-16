Son dakika haber! Eski Sırp asker Garic, savaş suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika haber! Eski Sırp asker Garic, savaş suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haber! Eski Sırp asker Garic, savaş suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Alma Dekovic - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 arasında yaşanan savaşta, Srebrenitsa ve Vlasenica bölgelerinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 arasında yaşanan savaşta, Srebrenitsa ve Vlasenica bölgelerinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Garic'in Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 1992'de Vlasenica'daki Boşnak sivillere yönelik cinayet, alıkoyma, işkence, tecavüz ve sürgün suçlarına karıştığı belirtildi.

Garic'in Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak erkeğin hunharca katledildiği Srebrenitsa'da da VRS'nin 6 Temmuz'dan Ağustos'a kadar devam eden sistematik saldırılarında aktif rol aldığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin kontrolündeki "güvenli bölge"de bulunan Boşnak sivillere psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, yargılanmasına Ekim 2018'de başlanan Garic'in, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alma Dekovic

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