Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, kendi kafasına da ateş etti - Haberler
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Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, kendi kafasına da ateş etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de Seyfettin Değer, eski eşi Cemile Başçı ve kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihara kalkıştı.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'ndesaat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyfettin Değer, eski eşi Cemile ve kayınvalidesi Kadriye Başçı'nın evine gelerek bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KENDİ KAFASINA DA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Değer, belindeki ruhsatsız tabancasıyla eski eşi Cemile ile annesi Kadriye Başçı'ya kurşun yağdırdı. Değer, aynı tabanca ile başına ateş etti.

ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Seyfettin Değer'i ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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