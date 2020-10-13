Son dakika haber! Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
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Son dakika haber! Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

13.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:42
Son dakika haber! Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı.

Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.

Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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