Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti
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Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti

09.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:10
Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti

Edinilen son dakika haberine göre Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-Veysel TİMDU / ESENYURT'ta günlük ve saatlik kiralandığı bir dairede tartışan iki kardeşten Davut Gökdağ, ağabeyi Serkan Gökdağ'ı silahla vurarak öldürdü.

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta günlük ve saatlik kiralandığı bir dairede tartışan iki kardeşten Davut Gökdağ, ağabeyi Serkan Gökdağ'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay, Pazartesi günü saat 23.45 sıralarında Üçevler Mahallesi 900. Sokak'ta günlük ve saatlik olarak kiralandığı öğrenilen dairede yaşandı. İddiaya göre, Serkan Gökdağ (22), kız arkadaşı I.Y., Serkan Gökdağ'ın kardeşi Davut Gökdağ (16) ve amcaoğulları Metin A. kiraladıkları daireye geldi. 4 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut Gökdağ yanında bulunan silahla abisine ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Serkan Gökdağ'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Dairede bulunan I.Y., Davut Gökdağ ve Metin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serkan Gökdağ'ın kız arkadaşı I.Y. emniyetteki ifadesinde cinayeti Davut Gökdağ'ın işlediğini söyledi. 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Davut Gökdağ tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

"BİZ SİLAH SESLERİNE ALIŞTIK"

Mahalle sakini Yavuz Sönmez, "Biz hiçbir şey görmedik ama o akşam polis memurları geldi cinayet olduğunu duyduk. 3. katta mutfakta cinayet işlenmiş. Biz o akşam silah sesi duymadık. Bu mahallede sürekli ses var zaten biz silah sesine alıştık. Silah sesi bize geliyor biz eğlence diye biliyoruz. Her akşam oluyor bu bina cinayet binası oldu." diye konuştu.

 


Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti
Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti
Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti
Son dakika! Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede kardeş cinayeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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