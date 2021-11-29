Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü - Haberler
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Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

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Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altından çocuğunu kurtarıp, kendisi kaçamayan anne Elif Şanver hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altından çocuğunu kurtarıp, kendisi kaçamayan anne Elif Şanver hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.20 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.


Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

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