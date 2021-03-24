Son dakika haber... Erzurum'da ot yangını

Son dakika haberler... Erzurum'un Tekman ilçesinde 300 balya ot yanarak kül oldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde 300 balya ot yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tekman İlçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde Harun Karaca'ya ait ot yığınlarında bölgeden geçen elektrik hatlarının kopması sonucu çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 30 balya ot tamamen yandı.

Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekibi ile ESKİ Tekman iş makinası ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile ot balyalarının yanında bulunan diğer otlara yangın sıçramadan kontrol altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı