Son dakika haberleri! Komandolara kırsaldaki köylülerden moral desteği

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Son dakika haberleri: Erzincan'da halkın huzur ve güvenliği için gece, gündüz demeden terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren komandolara, kırsaldaki köylüler de manevi destek veriyor.

Erzincan'da halkın huzur ve güvenliği için gece, gündüz demeden terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren komandolara, kırsaldaki köylüler de manevi destek veriyor.

Güvenlik güçleri, kent genelinde yaşanan zorlu kış koşullarında bile kar, kış, yağmur ve çamur demeden arazide operasyonlarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca kent kırsalında arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlar yürütüyor.

Yaşlılar dua ediyor, çocuklar gülen yüzleriyle moral veriyor

Zorlu arazi şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçik, geçtikleri güzergahlardaki köylerde yaşayanların sevgi gösterisiyle karşılaşıyor.

Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünden geçerek operasyona çıkan komandoları karşılayan yaşlılar, Mehmetçiğe şefkat elini uzatarak dua etti.

Kar elbiseli kahraman komandoları köylerinde gördüklerinde büyük sevinç yaşayan çocuklar ise asker ağabeyleriyle sohbet ederek gülen yüzleriyle onlara moral verdi.

Askerlerin kumanyalarını paylaştığı çocuklar ise Mehmetçiğin teçhizatını ve giydikleri beyaz kamuflaj elbiselerini inceledi.

Minik Elif boynundaki kolyeyi tim komutanına hediye etti

Köy çocuklarından 5 yaşındaki Elif Eylül Paçacı'nın boynundaki kolyeyi çıkarıp ısrarla hediye etmek istediği Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Aykut Kambur, bu sırada duygulu anlar yaşadı.

Minik çocuğun bu ısrarını kırmayan Kambur, hediyeyi saklayarak yeni doğacak çocuğuna takacağını söyledi.

Köylüler, coşkuyla köylerinde kısa süre ağırladıkları komandoları, daha sonra dualarla operasyon bölgesine uğurladı.

Komandolar, köylülerin ve çocukların sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir