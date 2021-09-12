Son dakika haber: Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
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Son dakika haber: Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AA / Yakup Bakar - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri: Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Günebakan köyü istikametinden şehir merkezine giden Nafiz Karadağ (15) yönetimindeki 24 AAE 989 plakalı otomobil, Ekşisu Mesire Alanı mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kanalda ters şekilde duran otomobildeki sürücü ile 16 yaşındaki Emirhan Demir, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karadağ hayatını kaybetti, Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karadağ ve Demir'in modifiyeli araç gösterisini izlemek amacıyla mesire alanına gittikleri öğrenildi.

AA / Yakup Bakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
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