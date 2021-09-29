Son dakika haber! Ergani Kaymakamı'ndan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Haberler
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Son dakika haber! Ergani Kaymakamı'ndan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ergani Kaymakamı'ndan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Son dakika haberine göre Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, ziyaret ettiği Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretim bölümlerinde incelemede bulundu, öğrencilerle görüştü.

Meslek liselerinin önemini ifade eden Karaaslan, "Okulumuzdaki 35 öğrenci uygulamalı eğitim ile bir meslek sahibi olmanın yanı sıra atölyelerde üretim yaparak döner sermaye ile aile bütçesine katkı sağlıyor." dedi.

"Ülkemizin birçok iline ürün gönderen okulumuz, metal, mobilya, elektrik ve bilişim teknolojileri alanında gelişimine devam ediyor." diyen Karaaslan, bu çalışmalara imkanları dahilinde destek olacaklarını kaydetti.

Karaaslan daha sonra atölyeleri gezdi, okul müdürü ve öğretmenlerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Ergani Kaymakamı'ndan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Haberler
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