Son dakika haber... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Son dakika haber... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AA / Karzan Mohammed - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde12 kişi hayatını kaybetti. Erbil'in Daratu bölgesinde meydana gelen selde kaybolan 10 aylık bebek be 20 yaşında genç için, arama kurtarma çalışmaları 10 gündür sürüyor.

Son dakika haber... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber... Erbil'deki sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AA / Karzan Mohammed - Son Dakika Haberleri

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