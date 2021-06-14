Son dakika haber: Erbakan Vakfı, D-8 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
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Son dakika haber: Erbakan Vakfı, D-8 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Son dakika haber: Erbakan Vakfı, D-8 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NECMETTİN Erbakan Vakfı, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) 24'üncü kuruluş yıl dönümünde İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek programda ev sahipliği yapacak.

NECMETTİN Erbakan Vakfı, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) 24'üncü kuruluş yıl dönümünde İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek programda ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, 'D-8 ile Yeni Bir Dünya' teması ile D-8'in kuruluşuna imzaların atıldığı İstanbul Çırağan Sarayı'nda uluslararası programda yer alacak. Pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı 26 Haziran'daki zirveye D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan  'Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü  Nasir Aminu  ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı  Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş'i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan ve D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye'den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleri başkanları katılacak. Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin de, "Son yıllarda yaşanan siyasi kırılmalar, iç savaşlar ve küresel tehditler D-8'in kuruluş ilkelerini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bütün gayemiz,  ülkemizin ve tüm İslam aleminin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde D-8 şemsiyesi altında geleceğe güvenle bakabilecekleri 'Yeni bir Dünya'nın kuruluşuna ön ayak olabilmektir" ifadelerini kullandı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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